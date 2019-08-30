"الأصوات مقابل القنب"... صفقة نتنياهو لكسب انتخابات الكنيست المقبلة

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، بأن نتنياهو عقد صفقة انتخابية مهمة، مع موشيه فايغلين، زعيم حزب "زيهوت" ـ أو الهوية باللغة العبرية ـ اليهودي القومي، تقضي بانسحاب الحزب من انتخابات الكنيست القادمة، مقابل وعد بتشريع استخدام "القنب" لأغراض طبية.

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وأوردت القناة العبرية أن نتنياهو وعد فايغلين بحصوله على حقيبة وزارية في حكومته المقبلة، حال فوزه بالانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك على أن يمتنع فايغلين عن تقديم مرشحين لتلك الانتخابات.

ونقلت القناة العبرية على لسان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، أنه يرفض استخدام القنب لأغراض طبية، إلا إذا وافقت وزارة الصحة الإسرائيلية عليه، فيما بعد.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو وعد فايغلين بأنه سيسوي هذا الأمر بعد الانتخابات، ناهيك عن وعده بالحقيبة الوزارية.

وقال نتنياهو لفايغلين:

أراك وزيرا في الحكومة المقبلة، حيث أنني أرى فيك شريكا برؤية مشتركة، ويعتمد نجاحنا على توحيد الجهود قبل الانتخابات وبعدها، وبالتالي أدعو ناخبي [زيهوت] لمساعدتنا".

وأشارت القناة إلى موافقة ضمنية لنتنياهو على تشريع استخدام القنب لأغراض طبية، بعد احتياج عشرات الآلاف من الحالات المرضية لعقار القنب، منوها إلى أنها مشكلة سيقرر حلها مع فايغلين بعد الانتخابات.

يشار إلى أن نتنياهو يحاول جذب الأحزاب الأخرى إليه، خاصة وأنه فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية السابقة للكنيست رقم 21، والتي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، مع التأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستجرى في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، وسط مخاوف من خسارة نتنياهو للانتخابات.