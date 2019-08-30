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"ستاندرد آند بوزر" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين لـ"تعثر اختياري"

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"ستاندرد آند بوزر" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين لـ"تعثر اختياري" "ستاندرد آند بوزر" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين لـ"تعثر اختياري"

مباشر: خفضت وكالة "ستاندرد آند بوزر" التصنيف الائتماني للديون السيادية في الأرجنتين طويلة الآجل وقصيرة الآجل سواء المقومة بالعملة المحلية أو الأجنبية.

وقالت منظمة التصنيف الائتماني أمس الخميس إنها خفضت تصنيف الأرجنتين على المدى الطويل للدرجة (CD)، مقارنة بـ (-B) سابقاً.

ويعني تصنيف (CD) التعثر الاختياري عن سداد الديون.

كما أعلنت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للسندات طويلة الآجل للأرجنتين إلى (-CCC)، مع التأكيد على أنها "معرضة لعدم السداد.

أما سندات الأرجنتين قصيرة الآجل فمنحتها المنظمة تصنيفاً ائتمانياً عند (D) مقابل مستوى (B) قبل خفض التصنيف.

وأرجعت المنظمة خطوتها تلك إلى رغبة الأرجنتين في مفاوضة حائزي السندات السيادية وصندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون لديها.

وكانت حكومة الرئيس الأرجنتيني موريسو ماكري تفاوضت على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد بقيمة 57 مليار دولار وتعهدت بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التقشفية من أجل منع تخلف البلاد عن سداد الديون.

مباشر (اقتصاد)

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