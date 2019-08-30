حركة النهضة التونسية تعلن محاور برنامجها الانتخابي

ويتضمن البرنامج المتعلق بالانتخابات التشريعية 4 محاور، المحور الأول يرتكز على منوال اقتصادي يرتقي بالقيمة المضافة.

أما المحور الثاني فيرتكز على تحديث جذري للمرافق العمومية وفق أفضل الممارسات، في حين يرتكز المحور الثالث على منوال تنموي اجتماعي إدماجي وعادل ومستدام

ويتضمن المحور الرابع إحداث منوال حوكمة يحرر المبادرة ويعزز المساءلة ويضمن المنافسة النزيهة.

المكتب الإعلامي لمهدي جمعة

وفيما يتعلق ببرنامج الحركة المتعلق بالانتخابات الرئاسية، فيرتكز على تحصين الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ السيادة ودعم التنمية.

ويهدف البرنامج الرئاسي إلى ترسيخ مناخ الحريات ودولة القانون من خلال احترام الدستور والحفاظ على مدنية الدولة والعمل على تركيز المحكمة الدستورية،

فضلا عن تعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز مخلفات الماضي وإسناد الحكومة بما يمكن من النهوض بالتنمية وتعزيز الأمن القومي الشامل وتطوير قدرات الدفاع الوطني وتمتين العلاقات الخارجية وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية.

أما البرنامج التشريعي، فيرتكز على العمل على تحقيق العدالة للجهات والاندماج للفئات فضلا عن العمل على النهوض بدخل الفرد وبتشغيل الشباب والرهان على الإنسان وتعزيز رأس المال البشري فضلا عن العمل على إرساء دولة عصرية ومؤسسات قوية وحوكمة ناجعة تضمن المساواة في فرص الجميع.

من جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في كلمة ألقاها إن على التونسيين أن يفخروا بما أنجز بعد الثورة، معتبرا أن ثورة الحرية والكرامة لا يزال منوالها متواضعا على صعيد قفة المواطن وعلى الصعيد الصحي.

وبيّن أن التحدي المشترك المطروح، اليوم، يتعلق بالمعاش اليومي للمواطن، مشيرا الى أن الحركة لديها مجموعة أفكار لتطوير العمل البرلماني الذي اعتبره قاطرة البناء وقاطرة تطوير الاقتصاد الوطني.

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وشدد الغنوشي على أن الحركة ما زالت تؤمن بالتوافق وقد تنازلت على السلطة سنة 2011، قائلا إن "تونس أغلى علينا من السلطة وأغلى علينا من أنفسنا".

ودعا الغنوشي إلى إرساء نواة للمغرب العربي، معتبرا أن جزءا من مشكلات تونس لا يمكن أن يحل إلا في إطار المغرب العربي.

وأكد ضرورة العمل على إرساء سوق تونسية جزائرية مشتركة والعمل على إرساء عملة مشتركة.

كما أضاف الغنوشي أن المرشح الرئاسي للحركة عبد الفتاح مورو مرشح جاد أهدته الحركة لتونس ويتحلى بصفات المرونة والثقافة والمعرفة، معربا عن أمله في أن ينجح في صنع وفاق بين جميع التونسيين على اختلاف انتماءاتهم في صورة فوزه.

واعتبر أن تونس تحتاج إلى رئيس وفاقي، مبينا أن الحركة بحثت عن مرشح وفاقي من خارج الحركة ولكنها لم تلق استجابة.