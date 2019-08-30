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الطاقة اللبنانية: لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان

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الطاقة اللبنانية: لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان الطاقة اللبنانية: لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط الإيرانية إلى لبنان

وعلقت خوري على صفحتها الرسمية على "تويتر" قائلة: "وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام. كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط "أدريان داريا 1" إلى لبنان".

وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، قال في وقت سابق، إن الناقلة الإيرانية أدريان داريا التي كانت محتجزة في جبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا.

وتأتي تصريحات الوزير بعدما ذكر موقع (مارين ترافيك) لتتبع حركة الشحن إن الناقلة أدريان داريا التي كانت تعرف من قبل باسم غريس 1، تتجه حاليا إلى ميناء الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا.

وهذه هي المرة الثالثة التي تغير فيها الناقلة وجهتها في غضون عشرة أيام. ويقع ميناء الإسكندرونة على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا التي يعتقد أنها كانت المقصد الأصلي للناقلة.

وتحمل الناقلة مليوني برميل من النفط، وقد أفرجت جبل طارق عنها في منتصف أغسطس/آب، بعد مواجهة استمرت خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا لسوريا انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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