الحكومة الأمريكية تفرض عقوبات على "جمال ترست بنك" اللبناني

مباشر: ذكرت تقارير إخبارية إن الحكومة الأميركية فرضت مساء الخميس، عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني، وأربع شركات تأمين تابعة له بتهمة تقديم خدمات مصرفية لميليشيات حزب الله اللبناني المحظورة منذ عام 2007، بحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

ورد "جمال تراست بنك" على إدراجه على لائحة العقوبات الاميركية ببيان، نفى فيه "بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن OFAC قد بنت قرارها عليها".

وأكد البنك في بيانه الذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، "التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به".

وأشار إلى أنه "سوف يتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف لقرار OFAC أمام OFAC كما المرجعيات ذات صلة كافة".

ولفت المصرف إلى انه "سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد لحماية مصلحة المودعين وعملاء جمال ترست بنك ش.م.ل.".

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