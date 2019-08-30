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ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

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ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة بـ3 أشهر

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة في 3 أشهر، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن البريطانية اليوم الجمعة أن أسعار المنازل ارتفعت بنحو 0.6 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، ومقابل زيادة بنسبة 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

أما على أساس شهري فاستقرت أسعار المنازل في المملكة المتحدة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا سيسجل نمواً بنحو 0.1 بالمائة على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي.

وتراجع متوسط سعر المنازل البريطانية في الشهر الماضي إلى مستوى 216.09 ألف جنيه إسترليني في يوليو/تموز، مقابل مستوى 217.66 ألف جنيه إسترليني في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 9:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2194 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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