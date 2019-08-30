الحكيم يهاتف الجبير لبحث التعاون الثنائي بين العراق والسعودية

مباشر: أجرى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أمس الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية في بيان، بأن الجانبان بحثا التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية العراقي بحث مع الجبير أهمية تكثيف العمل نحو خلق افاق جديدة للتعاون الثنائي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشارت إلى أن الجانبان تبادلا الرؤى، والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين، ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام، والتنمية.

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