خدمة سكايب تحصل على بعض التحسينات المطلوبة

يستعد مستخدمو سكايب على حواسيب سطح المكتب والأجهزة المحمولة للحصول على مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، إذ أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق ميزات الإشارات المرجعية للرسائل ومسودات الرسائل، مما يسمح للمستخدمين بحفظ الردود غير المكتملة دون إرسالها.

كما حصلت خدمة سكايب ضمن ويندوز؛ وماك؛ ولينكس؛ وأندرويد؛ وآي أو إس على نافذة معاينة جديدة تعرض الصور ومقاطع الفيديو والملفات قبل إرسالها، بالإضافة إلى طريقة جديدة لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المتعددة المرسلة في وقت واحد.

ويجري تصنيف مسودات الرسائل في سكايب تحت علامة مسودة، ويمكنك ترك الرسالة في أي وقت وإنهاء المسودة في وقت لاحق، ويتم الاحتفاظ بها حتى عند إغلاق سكايب وإعادة تشغيله.

وأصبح بإمكان مستخدمي الخدمة وضع إشارة على أي رسالة سكايب، مما يسهل العثور عليها في المستقبل، ويمكن الوصول إلى هذه الرسائل في مجلد جديد يحمل عنوان الإشارات المرجعية.

كما بات بإمكان المستخدمين الآن معاينة الملفات والوسائط قبل إرسالها في رسالة، مما يتيح حذفها أو إضافة وصف آخر إليها، وتظهر الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة بالنسبة للمستلم كألبوم يمكن تمريره أو النقر فوقه.

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ويمكن للمستخدمين من خلال ميزة تقسيم النافذة، والتي تم تقديمها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، عرض جهات الاتصال في نافذة واحدة والمحادثات في نوافذ منفصلة أخرى، مما يمنع حدوث أخطاء عند إرسال رسائل إلى عدة أشخاص مختلفين في وقت واحد.

وقالت مايكروسوفت: نحاول عبر سكايب ربط مجتمعنا العالمي المكون من مئات الملايين من المستخدمين، وتمكينهم من الشعور بالقرب وتحقيق المزيد.

وأضافت “بينما نسعى لتحقيق هذه الأهداف، فإننا نبحث دائمًا عن طرق جديدة لتحسين التجربة وتحسين الجودة والموثوقية، ونستمع إلى ملاحظات المستخدمين وملتزمون بتحسين تجربة سكايب استنادًا إلى ما يخبرنا به المستخدمون”.

وتأتي التحسينات بعد بدء تحديث رئيسي لنسخة الويب من سكاييب (Skype for Web)، والتي قدمت اتصال فيديو عالي الدقة ولوحة إعلامات مبسطة.

وطرحت مايكروسوفت في الآونة الأخيرة ميزة مشاركة الشاشة لأجهزة أندرويد وآي أو إس المدعومة، وأعادت تصميم تجربة الاتصال عبر الهاتف المحمول مع مراعاة البساطة وسهولة الاستخدام.

وتتنافس خدمة سكايب، التي يقدر عدد مستخدميها في العالم بزهاء 1.55 مليار مستخدم، مع خدمة فيسبوك ماسنجر، وإلى حد ما مع وي تشات (WeChat).