سامسونج تختبر مكبر الصوت Galaxy Home Mini

أكدت شركة سامسونج وجود مكبر الصوت المنزلي الذكي الجديد (Galaxy Home Mini) من خلال قبول الاشتراك في برنامج اختبار تجريبي عام في كوريا الجنوبية.

ويمكن للأشخاص المقيمين في كوريا الجنوبية ويستخدمون هواتف سامسونج التقدم بطلب لتجربة الإصدار الصغير من مكبر الصوت المنزلي الذكي العامل بواسطة مساعدها الصوتي بيكسبي (Bixby).

وبمجرد الموافقة على الطلب، يحصل المستخدمون الأوائل على مكبر الصوت الذكي قبل إصداره بشكل رسمي في السوق.

ووفقًا لموقع الشركة، فإن الجهاز الجديد يتطابق مع الإيداع السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وهو مصنع بالتعاون مع شركة (AKG)، ويتضمن بعض عناصر التحكم الأساسية في الأعلى.

ويتميز مكبر الصوت المنزلي الذكي (Galaxy Home mini) بتصميم مستدير، ويهدف إلى تعزيز اتصالات العملاء ويمنح التحكم في الأجهزة المنزلية وأجهزة إنترنت الأشياء.

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ويأتي البرنامج التجريبي بعد مرور أكثر من عام منذ أن كشفت سامسونج عن جهاز (Galaxy Home) جنبًا إلى جنب مع هاتفها الرائد (Galaxy Note 9).

وصرح مسؤول تنفيذي في سامسونج في وقت سابق من هذا الصيف بأنه يجب إصدار سلسلة (Galaxy Home) في النصف الثاني من العام أو في الربع الثالث المنتهي في شهر سبتمبر.

كما أكدت الشركة بعد حدث إطلاق هاتفها الرائد (Galaxy Note 10) أنها تواصل تنقيح وتحسين المنتج قبل إطلاقه.

تجدر الإشارة إلى أن لدى الشركة الكورية الجنوبية الكثير من الأجهزة الذكية والأجهزة المنزلية التي يمكنها الاتصال والتواصل مع بعضها البعض.

وعلى عكس معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى، فإن سامسونج تتمتع بنظام بيئي غني إلى حد ما بالمنتجات، ويمكن أن يمثل توحيد هذه الأجهزة الذكية المختلفة من خلال مكبر صوت ذكي مهمة صعبة.

وبالرغم من أن البرنامج التجريبي يعني تأخير إصدارها للمنتج عن الوقت المتوقع، لكن الشركة بحاجة إلى هذا الوقت لضمان إطلاقه بنجاح، وخاصةً أن هذا هو المنتج الأول من نوعه للشركة.