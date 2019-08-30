غزة... استعدادات للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" بمسيرات العودة

ودعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي قطاع غزة إلى أوسع مشاركة، والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "الوفاء للشهداء"، وذلك بحسب وكالة "شهاب".

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وأكدت الهيئة الفلسطينية استمرار المسيرات، كأداة وطنية سلمية وشعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة، وكأداة كفاحية جماهيرية للتصدي "للاحتلال" ومشاريع التصفية وحماية الحق الفلسطيني في العودة.

وشددت على أن القدس كانت وما زالت عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة المسلمين الأولى.

وطالبت الهيئة الوطنية بالإسراع في استعادة الوحدة الوطنية، المبنية على أساس الشراكة في المؤسسات والبرامج الوطنية.

ويشار إلى أنه في "مسيرة العودة" ليوم الجمعة الماضية، أصيب 122 مواطنا بجراح مختلفة، بينهم 50 بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات جمعة "لبيك يا أقصى" شرق قطاع غزة.

يذكر أن "مسيرات العودة" الفلسطينية قد أسفر عن استشهاد 306 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 31 ألفا بجراح مختلفة، وصل منهم إلى مستشفيات القطاع نحو 17500 جريح، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

وانطلقت مسيرات العودة بـ30 مارس/آذار 2018، تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني، وتم تدشين خمسة مخيمات مؤقتة على مقربة من السياج الأمني، الذي يفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.