مبيعات التجزئة بألمانيا تُسجل أكبر تراجع في 2019

مباشر: سجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا أكبر تراجع في 2019 خلال الشهر الماضي وذلك على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في ألمانيا انخفضت بنحو 2.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي وذلك على أساس شهري، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ ديسمبر/كانون الأول 2018.

أما على أساس سنوي فزادت مبيعات التجزئة لدى أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 4.4 بالمائة في يوليو/تموز الماضي.

وخلال أول 7 أشهر من 2019 صعدت مبيعات التجزئة داخل ألمانيا بنسبة 2.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1042 دولار.