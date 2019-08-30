أخبار عاجلة

دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
بعد مصرع بطل العالم في السباحة... الموت يحصد أبطال سعوا للأرقام القياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

Google+ Print
"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان "تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مباشر: قررت شركة "تسلا" رفع سياراتها داخل الصين، استجابة للتوترات التجارية التي تضغط على أداء عملة اليوان.

وشهد الشهر الجاري سماح الصين لسعر صرف اليوان بأن يتراجع أمام الدولار ويتجاوز مستوى 7 يوانات لكل دولار.

وأعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية اليوم الجمعة أن سعر سيارات "تسلا3" المستوردة سيرتفع بأكثر من 2 بالمائة عند مستوى 363.9 ألف يوان (50.9 ألف دولار).

أما أسعار سيارات "تسلا إس سيدن" و"تسلا إكس" فارتفع بنسبة مئوية أقل وذلك عند مستوى 793.90 ألف و809.90 ألف يوان على الترتيب.

وفي الأسبوع الماضي هددت الصين بفرض تعريفات جمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة لتصل إلى 50 بالمائة كرد انتقامي على إجراءات فيما يتعلق بالتعريفات.

وجاءت خطوة "تسلا" لتؤكد التقارير الصحفية في مطلع الشهر الجاري والتي أشارت إلى أن الشركة تخطط لزيادة أسعارها داخل الصين بداية من الشهر المقبل.

وتعد "تسلا" من ضمن شركات السيارات التي تأثرت بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وذلك لأن ليس لديها إنتاج محلي حتى الآن وبالتالي تتأثر بصورة مباشرة بأي زيادة في التعريفات الجمركية.

وفي الوقت الحالي تعمل شركة "تسلا" على بناء مصنعها داخل شنغهاي والذي بدوره سيصنع موديلات سيارات "3" في مراحلهم الأولية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

أسعار الوقود بدول الخليج لشهر سبتمبر 2019

أسعار الوقود بدول الخليج لشهر سبتمبر 2019