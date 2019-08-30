"تسلا" ترفع أسعار منتجاتها بالصين مع تقلبات سعر صرف اليوان

مباشر: قررت شركة "تسلا" رفع أسعار سياراتها داخل الصين، استجابة للتوترات التجارية التي تضغط على أداء عملة اليوان.

وشهد الشهر الجاري سماح الصين لسعر صرف اليوان بأن يتراجع أمام الدولار ويتجاوز مستوى 7 يوانات لكل دولار.

وأعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية اليوم الجمعة أن سعر سيارات "تسلا3" المستوردة سيرتفع بأكثر من 2 بالمائة عند مستوى 363.9 ألف يوان (50.9 ألف دولار).

أما أسعار سيارات "تسلا إس سيدن" و"تسلا إكس" فارتفع بنسبة مئوية أقل وذلك عند مستوى 793.90 ألف و809.90 ألف يوان على الترتيب.

وفي الأسبوع الماضي هددت الصين بفرض تعريفات جمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة لتصل إلى 50 بالمائة كرد انتقامي على إجراءات ترامب فيما يتعلق بالتعريفات.

وجاءت خطوة "تسلا" لتؤكد التقارير الصحفية في مطلع الشهر الجاري والتي أشارت إلى أن الشركة تخطط لزيادة أسعارها داخل الصين بداية من الشهر المقبل.

وتعد "تسلا" من ضمن شركات السيارات التي تأثرت بالتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وذلك لأن ليس لديها إنتاج محلي حتى الآن وبالتالي تتأثر بصورة مباشرة بأي زيادة في التعريفات الجمركية.

وفي الوقت الحالي تعمل شركة "تسلا" على بناء مصنعها داخل شنغهاي والذي بدوره سيصنع موديلات سيارات "3" في مراحلهم الأولية.