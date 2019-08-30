استقرار معدل التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس

مباشر: استقر معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري عند مستويات يوليو/تموز الماضي وذلك على أساس سنوي.

وكشفت البيانات الأولية والصادرة عن "يوروستيت" اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 1 بالمائة في أغسطس/آب الجاري وهي نفس مستويات الشهر الماضي وتوقعات المحللين.

أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فسجل 1.1 بالمائة في الشهر الجاري، وهي أيضاً نفس مستويات يوليو/تموز الماضي.

وانخفضت أسعار الطاقة في أغسطس/آب وذلك بنسبة 0.6 بالمائة، ومقابل ارتفاع بنسبة 0.5 بالمائة في الشهر الماضي.

أما أسعار الخدمات فزادت بنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي في الشهر الجاري، مقابل زيادة بنسبة 1.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1040 دولار.