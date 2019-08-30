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ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

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ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017 ارتفاع موافقات طلبات الرهن العقاري ببريطانيا لأعلى مستوى منذ 2017

مباشر: ارتفعت عمليات الموافقات على طلبات الرهن العقاري في بريطانيا خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في عامين، وبعكس توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي البريطاني اليوم الجمعة أن الموافقات على طلبات الرهن العقاري سجلت أعلى مستوى في عامين خلال يوليو/تموز الماضي عند 67.300 ألف طلب، ومقابل مستوى 66.50 ألف طلب في يونيو/حزيران.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الموافقات على طلبات الرهن العقاري ستسجل مستوى 66.16 ألف طلب في الشهر الماضي.

أما معدل النمو السنوي في اقتراض الأفراد للرهن العقاري فزاد بمقدار 4.6 مليار إسترليني، وهي أكبر زيادة منذ مارس/آذار 2016.

وفيما يتعلق بصافي إقراض الأسر فزاد بمقدار 0.9 مليار إسترليني في يوليو/تموز الماضي.

أما معدل النمو السنوي في إقراض الأفراد ببريطانيا فسجل 7.5% في الشهر الماضي.

وفيما انخفض إقراض الشركات بمقدار 4.21 مليار إسترليني في الشهر الماضي، وهي أكبر معدل تراجع منذ أغسطس/آب 2017.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.2171 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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