"أنصار الله": عشرات القتلى إثر قصف تجمعات للجيش السعودي بصاروخ باليستي

وأضاف المتحدث أن "الضربة جاءت كعملية استباقية لإفشال مخطط العدو حيث كان يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض"، على حد قوله.

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وأشار إلى أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة بفضل الله مخلفا عشرات القتلى والجرحى وسبب إرباكا في صفوف العدو"، وفقا لموقع "أنصار الله" الرسمي.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، شن هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت مواقع عسكرية للجيش السعودي في نجران وجيزان، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان إن "سلاح الجو المسير ينفذ عمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه نجران وجيزان"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأوضح سريع "العملية الأولى استهدفت موقعا عسكريا مهما في نجران، وكانت الإصابة مباشرة، فيما استهدفت العملية الثانية معسكرا مستحدثا للجيش السعودية قبالة جيزان وكانت الإصابة دقيقة خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.