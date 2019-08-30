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دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:56 مساءً
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:55 مساءً
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:49 مساءً
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:42 مساءً
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:41 مساءً
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:41 مساءً
بعد مصرع بطل العالم في السباحة... الموت يحصد أبطال سعوا للأرقام القياسية
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الأحد 01 سبتمبر 2019 11:39 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الشرطة تقتحم طائرة في لندن للقبض على مجرم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 30 أغسطس 2019 11:20 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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