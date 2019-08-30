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بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

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بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب" بالفيديو : مقتل 10 مدنيين في غارات للنظام السوري على "إدلب"

جي بي سي نيوز :- قُتل 10 مدنيين، وجرح 23 آخرين، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات نظام بشار الأسد، على منطقة خفض التصعيد بإدلب، شمال غربي سوريا.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، شنت مقاتلات النظام غارات جوية مكثفة على كفرسجنة وحاس وتل منيس ومعرشورين، وكفرنبل ومعرة النعمان وسراقب في محافظة إدلب.

وأشارت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) إلى مقتل 10 مدنيين، من بينهم 5 أطفال، وجرح 23 آخرين.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري,وفق الاناضول .

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.

 

جي بي سي نيوز

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