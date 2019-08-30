ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل بالأوضاع التجارية، وفي ترقب إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1038 دولار، فيما استقر أمام الين عند 106.51 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07 بالمائة عند 1.2173 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة إلى 0.9893 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.601.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أمس بأن بلاده ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

وفي سياق منفصل خفضت الولايات المتحدة تقديرات النمو الاقتصادي عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة، مقابل التقديرات الأولى عند 2.1 بالمائة.

كما أظهرت البيانات الاقتصادي تراجع عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة إلى 72.3 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل عجزاً عند مستوى 74.2 مليار دولار في الشهر السابق له.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر شيكاغو للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.