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أداء الاقتصاد الياباني يمنح إشارات متباينة خلال يوليو

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أداء الاقتصاد الياباني يمنح إشارات متباينة خلال يوليو أداء الاقتصاد الياباني يمنح إشارات متباينة خلال يوليو

مباشر: كشفت اليابان عن مجموعة من البيانات الاقتصادية عن الشهر الماضي، والتي منحت إشارات متباينة بشأن أداء ثالث أكبر في العالم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنحو 1.3 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل تراجع بنسبة 3.3 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

أما توقعات المحللين فأشارت إلى أن الإنتاج الصناعي في اليابان سيرتفع بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر هبطت مبيعات التجزئة اليابانية بنحو 2 بالمائة في يوليو/تموز على أساس سنوي، ما يعكس ضعف ثقة الأسر.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أنها ستهبط بنسبة 0.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة داخل اليابان فسجل تراجع عند مستوى 2.2 بالمائة في يوليو/تموز، مقابل مستوى 2.3 بالمائة في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليوان أمام الدولار عند 106.49 ين.

مباشر (اقتصاد)

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