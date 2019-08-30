ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل قبيل إعلان بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية ومع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة عند 377.9 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 5456.8 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 7198.9 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 11884 نقطة.

وقفزت أسهم شركات الموارد الأساسية بنحو 1 بالمائة، فيما استهلت أسهم قطاعات شركات التأمين والسلع الأسرية التعاملات داخل المنطقة الحمراء.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1037 دولار.

وتلقى المستثمرون تلميحات من جانب الولايات المتحدة والصين بإمكانية إجراء مباحثات تجارية في الشهر المقبل، ما ساهم في تهدئة المخاوف التجارية.

أما فيما يتعلق بالتطورات السياسية في بريطانيا، صرح زعيم حزب العمل البريطاني جيرمي كوربن أمس بأنه سيدعو إلى عقد نقاش عاجل في البرلمان في الأسبوع المقبل، حيث يهدف منع رئيس الوزراء من تعليق أعمال البرلمان، وهي الخطوة التي يتكهن البعض بأنها تستهدف تسهيل تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات التضخم الأولية في منطقة اليورو، وبيانات المعروض النقدي وإقراض الأفراد في المملكة المتحدة.