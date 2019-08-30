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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية

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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية "نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، وسجل مؤشر "نيكي" مكاسب أسبوعية مع التفاؤل التجاري.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2 بالمائة إلى 20704.4 نقطة.

وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.4 بالمائة، فيما سجل خسائر شهرية بنسبة 3.8 بالمائة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 1.5 بالمائة عند 1511.9 نقطة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 106.38 ين.

ويأتي ارتفاع الأسهم اليابانية مع التفاؤل تجاه الأوضاع التجارية، حيث أكدت الولايات المتحدة والصين أمس مسألة انعقاد مباحثات تجارية بين الطرفين.

وكانت الأسواق عانت في الأسبوع الماضي من القرارين الأمريكي والصيني المتعلق بزيادة وتطبيق تعريفات جمركية.

واستفادة أسهم الشركات التي تتعرض للصين، فصعد سهم "هاتشي كونستراكشن ماشينري" و"كوميستو" بنحو 2.2 بالمائة و2 بالمائة على الترتيب.

كما قفز سهم الشركة المصنعة للروبوتات "فانوك" بنحو 2.7 بالمائة، فيما صعد سهم "ياكاوا" المصنعة للآلات الصناعية بنسبة 3.8 بالمائة.

وفيما صعدت أسهم الشركات المصدرة مثل "تويوتا" و"باناسونيك" بنسبة 1 بالمائة، كما زاد سهم "طوكيو إليكترون" بنحو 1.7 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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