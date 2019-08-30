أخبار عاجلة

دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
بعد مصرع بطل العالم في السباحة... الموت يحصد أبطال سعوا للأرقام القياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

Google+ Print
أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1540.20 دولار للأوقية.

وكان تسليم عقد ديسمبر/كانون الأول أنهى تعاملات أمس على تراجع بمقدار 12 دولار، مع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 1530.28 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.565.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد أمس بأن "هناك محادثات من المخطط عقدها اليوم مع الصين على مستوى مختلف..دعونا نرى النتيجة النهائية، وهذا هو ما يجب تقييمه".

كما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

واستفادت أسعار الذهب في الشهر الجاري من تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان كل منهمها عزمه لتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الدولة الأخرى.

وعلى الجانب الآخر خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي لديها عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة مقابل مستوى 2.1 بالمائة في التقديرات الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر شيكاغو للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

أسعار الوقود بدول الخليج لشهر سبتمبر 2019

أسعار الوقود بدول الخليج لشهر سبتمبر 2019