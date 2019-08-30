أسعار الذهب ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وشهرية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1540.20 دولار للأوقية.

وكان تسليم عقد ديسمبر/كانون الأول أنهى تعاملات أمس على تراجع بمقدار 12 دولار، مع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 1530.28 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة إلى 98.565.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن "هناك محادثات من المخطط عقدها اليوم مع الصين على مستوى مختلف..دعونا نرى النتيجة النهائية، وهذا هو ما يجب تقييمه".

كما صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

واستفادت أسعار الذهب في الشهر الجاري من تفاقم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان كل منهمها عزمه لتطبيق تعريفات جمركية جديدة ضد الدولة الأخرى.

وعلى الجانب الآخر خفضت الولايات المتحدة أمس تقديرات النمو الاقتصادي لديها عن الربع الثاني من العام الجاري إلى مستوى 2 بالمائة مقابل مستوى 2.1 بالمائة في التقديرات الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنفاق والدخل الشخصي ومؤشر شيكاغو للإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.