أخبار عاجلة

دكتور سعد الدين الهلالي يكشف رأي الفقه في مسألة تجميد البويضات -
ريم مهنا أول فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها تكشف للحكاية سبب التجربة -
تعليق أحمد شوبير على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري -
أول دولة يزورها حمادي الجبالي حال أصبح رئيسا لتونس -
تجميد البويضات.. عملية منتشرة في العالم وجدل في مصر بسببها -
كاميرا " #الحكاية " في معارض "أهلا مدارس" بمحافظة القاهرة لبيع مستلزمات المدارس -
عمرو أديب يوجه رسالة للإعلاميين المصريين -
عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلول كثيرة في الملعب -
تصريحات طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري عقب الخسارة من الزمالك بكأس مصر -
بعد مصرع بطل العالم في السباحة... الموت يحصد أبطال سعوا للأرقام القياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. سوريا
  5. جي بي سي نيوز

ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

Google+ Print
ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب ترامب وأردوغان يتفقان على "حماية المدنيين" في إدلب

جي بي سي نيوز :- بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التطورات الأخيرة في سوريا، في اتصال هاتفي، واتفقا على التعاون "لحماية المدنيين" في إدلب.

وأفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر في الرئاسة التركية، بأن الرئيسين أجريا، ليلة الأربعاء إلى الخميس، مكالمة هاتفية، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخيرة للأوضاع في سوريا.

وأضافت المصادر أن أردوغان وترامب "اتفقا على حماية المدنيين في إدلب ومواصلة التعاون بهدف منع وقوع أي أزمات إنسانية جديدة" في البلاد.

وتشهد منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا توترا مستمرا، حيث تجري اشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية السورية والتشكيلات المسلحة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يتكون بالدرجة الأولى من مسلحي "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية على المستوى الدولي.

وتمكن الجيش السوري، نتيجة عمليات عسكرية نفذها ضد المسلحين منذ مايو، من استعادة السيطرة على عدد من القرى والبلدات الاستراتيجية شمال محافظة حماة وجنوب إدلب، آخرها خان شيخون في وقت سابق من أغسطس.

وتقول دمشق وموسكو إن كل عمليات الجيش السوري تأتي ردا على هجمات الإرهابيين من داخل منطقة خفض التصعيد، التي تشمل، إضافة إلى محافظة إدلب، بعض الأراضي المجاورة من محافظات حماة وحلب واللاذقية، فيما تتهم أنقرة بصورة متكررة القوات السورية بخرق نظام وقف إطلاق النار وقصف نقاط المراقبة، التي نصبها الجيش التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب

وزير الخارجية لـ" #الحكاية ": هناك احترام متبادل بين الرئيس السيسي وترامب