أسعار النفط تهبط لكن تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ بداية يوليو/تموز الماضي، وذلك بالتزامن مع التفاؤل بالأوضاع التجارية.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 60.87 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.6 بالمائة عند 56.35 دولار للبرميل.

ومنحت الصين أمس إشارات حول إمكانية انعقاد اجتماع تجاري مع الولايات المتحدة في الشهر المقبل.

وصرح المتحدث باسم التجارة الصينية أمس بأنهم بصدد مناقشة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول.

ومع ذلك شدد المسئول الصيني على أن يأمل أن تلغي الولايات المتحدة التعريفات الإضافية المخطط لها من أجل تجنب تصعيد الحرب التجارية.

وتضغط التوترات التجارية على أسعار الخام، حيث أن تأزم الموقف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم يثير مخاوف المستثمرين حول تباطؤ الطلب العالمي على النفط وبالتالي هبوط الأسعار.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري هبوط حاد في المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب الجاري، وذلك بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.