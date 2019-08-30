جارمين تطلق ساعتها الذكية فينيكس 6 بالطاقة الشمسية

أطلقت جارمين Garmin ساعتها الذكية (Fenix ​​6)، وهي أحدث إصدار من ساعتها المزودة بخاصية تحديد الموقع (GPS)، وتواصل الشركة ترقية ساعاتها الذكية من فئة فينيكس (Fenix)، مما يجعلها أكثر فائدة لعشاق الرياضة في الهواء الطلق.

وتحاول جارمين من خلال سلسلة (Fenix ​​6) الجديدة منح معجبيها المزيد من الخيارات من خلال تقديم أشكال متنوعة في أجمل الأساليب والمزيد من البنيات المتميزة.

وزودت جارمين الساعة الجديدة بمجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على الشحن من خلال الطاقة الشمسية إلى جانب أوضاع جديدة أكثر فائدة للعدائين.

وتأتي (Fenix ​​6)؛ و (Fenix 6S)؛ و (Fenix 6X) بإصدارات من الياقوت تتميز بأنها مقاومة للخدش، وأضافت جارمين ميزات جديدة لإدارة الطاقة والتدريب إلى هذه السلسلة، لكن التحديث الأبرز هو الشحن من خلال الطاقة الشمسية.

وتتوفر الساعة بسعر 999 دولارًا لنسخة (Fenix ​​6X Pro Solar)، والتي تستخدم ما تطلق عليه جارمين اسم (Garmin Power Glass)، وهي عدسة شحن شمسية شفافة تحول أشعة الشمس إلى طاقة لإطالة عمر البطارية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

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وتدوم ساعة (Fenix ​​6X Pro Solar) لمدة 21 يومًا بدون تمكين الشحن بالطاقة الشمسية، ويمكن لساعات (Fenix ​​6) الجديدة – حتى من دون (Power Glass) أن تدوم لأوقات تشغيل مطولة من خلال أداة جديدة تسمى (Power Manager).

ويمكن للساعة عرض مستويات البطارية لأيام وساعات بدلاً من النسبة المئوية فقط حتى تتمكن من التعرف بشكل أفضل على المدة التي يمكنها مواصلة العمل بها بدون الحاجة إلى إعادة شحنها.

كما توضح الساعة كيف يمكن لأجهزة استشعار مختلفة، مثل جهاز مراقبة معدل ضربات القلب؛ أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، أن تؤثر على مدة الاستخدام.

ويمكنك تمكين أوضاع توفير البطارية التي تعمل على تعطيل أجهزة استشعار معينة للحصول على المزيد من الطاقة.

وهناك أيضًا ميزة (PacePro)، والتي تعمد إلى تدريبك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من الإسراع أو الإبطاء أثناء الجري، وتتيح للعدائين تتبع سرعتهم حتى عند الصعود إلى التلال.

وأضافت جارمين خرائط من منتجعات التزلج في جميع أنحاء العالم، حيث يمكنك تنزيلها على ساعتك من التطبيق المصاحب مجانًا، مع ترقية الخرائط الحالية لملاعب الجولف، بحيث تُظهر لك الآن المزيد من المعلومات.

وبالإضافة إلى جميع التحديثات، فإن سلسلة (Fenix 6) تأتي مع ميزات، مثل (Garmin Pay) للمدفوعات غير التلامسية، وأدوات تتبع اللياقة البدنية، وتنبيهات الهاتف الذكي على معصمك، ودعم أمازون ميوزك؛ وسبوتيفاي؛ و (Deezer)؛ و (iHeartRadio).

ويمكن الحصول على سلسلة (Fenix ​​6) بسعة تخزينية تصل إلى 32 جيجابايت قادرة على استيعاب ما يصل إلى 2000 أغنية، ويمكنك أيضًا اختيار اتصال الشبكة اللاسلكية لتمكين بث الموسيقى عبر سماعات رأس تتصل من خلال البلوتوث.

ويبدأ سعر أجهزة جارمين القابلة للارتداء من 600 دولارًا لنماذج (Fenix 6) و (Fenix 6S)، ويرتفع السعر إلى 1150 دولارًا لنموذج (Fenix 6X Pro Solar)، وتبلغ تكلفة نموذج نسخة الياقوت من (Fenix 6S Pro) ما يصل إلى 800 دولارًا.