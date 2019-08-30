أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

"الشرق الاوسط": لبنان يرفض تعديلات أمريكية جديدة على اتفاق اليونيفيل

Google+ Print
"الشرق الاوسط": لبنان يرفض تعديلات أمريكية جديدة على اتفاق اليونيفيل "الشرق الاوسط": لبنان يرفض تعديلات أمريكية جديدة على اتفاق اليونيفيل

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المفاوضات الأممية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تعديل الاتفاق المخصص بمهمة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان.

وأشارت الصحيفة أن الولايات المتحدة حاولت إدخال تعديلات على الاتفاق وهي التنديد بشدة بالأنفاق التي حفرها "حزب الله" اللبناني عبر الخط الأزرق وخفض سقف عدد القوات والعناصر الدولية من 15 ألف إلى 9 ألاف عنصر، مبررين ذلك بخفض تكاليف المنظمة الدولية.

وبحسب المصادر، إن رفض المفاوضين اللبنانيين الاقتراح الأمريكي الذي اختص بالبند الثاني لقي ترحيبا كبيرا من الدول الغربية. أما بالنسبة للتنديد بانتهاكات "حزب الله" اللبناني للقرار، فهي غير ممكنة من دون الإشارة بوضوح أيضا إلى الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية للسيادة اللبنانية.

وأفادت الصحيفة أن دولا مثل فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا والكويت وإندونيسيا كان لديها اعتراضات جوهرية على هذه المطالب، ارتأت واشنطن أن تحول ضغوطها في اتجاه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريش​، إذ تمكنت من إدخال عبارة تطالبه بإعداد "تقييم" حول العناصر المشار إليها، قبل التمديد المقبل للقوة المؤقتة عام 2020.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

بعد تبادل القصف بين "حزب الله" وإسرائيل... رسالة مصرية إلى الحريري

ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط والغاز إلى 2.1 مليار دولار

"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها

"مطار البحرين" يطبق قواعد جديدة… هذه الأمتعة لن يتم قبولها