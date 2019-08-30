مجلس الأمن الدولي يمدد إلى مهمة بعثة الأمم المتحدة في لبنان 

الأمم المتحدة - سبوتنيك. ونص القرار: أن "مجلس الأمن استجابة لطلب من الحكومة اللبنانية مدد مهمة بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام آخر دون أي تغييرات حتى 31 أغسطس/آب 2020".

بالإضافة إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن إسرائيل ولبنان إلى السعي لوقف دائم لإطلاق النار وتسوية دائمة.

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يذكر أن قوات "اليونيفيل" أنشأت عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين "حزب الله وإسرائيل، للعمل على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.