أخبار عاجلة

مساء dmc - مساء "dmc" يناقش أسباب الإنخفاض الكبير لأسعاء الدواجن لأول مرة منذ عامين -
رئيس الوزراء يناشد المواطنين بخفض السرعات أثناء القيادة على طريق الساحل الشمالي.. وخطته لصيانته -
آثار ضرب جيش الإحتلال الإسرائيلي للرد على عمليات حزب الله في جنوب لبنان -
العربى للأسمدة: مراكش تستضيف مناقشات ترشيد استهلاك الطاقة بالمصانع -
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي -
مقتل 100 شخص بقصف للتحالف على سجن ذمار -
معرض الطيران "ماكس 2019" يختتم أعماله -
مئات المتظاهرين يقتحمون مطار هونغ كونغ -
مساء dmc - هاتفياً .. تعقيب محسن عادل رئيس هيئة الإستثمار السابق على إنخفاض معدلات التضخم -
عمرو أديب : أطالب رئيس الوزراء بالتوسع فى تطوير مكاتب الشهر العقاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. SputnikNews

الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم النصر

Google+ Print
الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم النصر الملك سلمان وولي عهده يهنئان الرئيس التركي بذكرى يوم النصر

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس". 

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، للرئيس التركي، عبر فيها عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تركيا المزيد من التقدم والازدهار".

وتشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إن "المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيال"، لكن  قادة البلدين امتنعوا في الأشهر الأخيرة عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض. 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

البنوك السعودية تكشف حقيقة اختراق الحسابات عن طريق الصراف الآلي

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

أنصار الله والسعودية.. اتفاق يلوح في الأفق

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

السعودية تسعى لتوطين إحدى الوظائف بالكامل

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال

مصر تبحث مع التعاون الزراعي مع السعودية والصومال