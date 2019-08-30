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تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

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تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية تقرير: الحكومة الأمريكية تحقق مجددًا مع هواوي بتهمة سرقة التقنية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس – نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر – أن النيابة العامة الأمريكية تحقق في حالات جديدة لسرقة التقنية المزعومة من قبل شركة هواوي الصينية.

وأضاف التقرير أن هواوي متهمة بسرقة الملكية الفكرية من الأفراد والشركات على مدار عدة سنوات، كما أنها متهمة بتعيين موظفين من منافسيها.

وذكر تقرير وول ستريت جورنال أن التحقيقات تشير إلى أن الأمريكية تحقق في جوانب الممارسات التجارية لشركة هواوي، والتي لم يتم تغطيتها في لوائح الاتهام الصادرة ضد الشركة الصينية في وقت سابق من هذا العام.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي شركة هواوي ومديرتها المالية (منج وانجهو) – وهي ابنة مؤسس الشركة – بالتآمر لخرق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال التعامل مع طهران من خلال شركة تابعة حاولت إخفاءها.

يُشار إلى أن هواوي تعد موضوعًا رئيسيًا في الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين منذ سنة، إذ فرضت واشنطن على الشركة حظرًا تجاريًا في شهر أيار/ مايو الماضي بسبب مخاطر على الأمن القومي. ومع ذلك، فقد سجلت هواوي قفزة في الإيرادات بنسبة 23% في النصف الأول، مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية القوية في سوقها المحلية.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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