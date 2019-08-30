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الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بهجوم شمال شرقي صعدة

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الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بهجوم شمال شرقي صعدة الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بهجوم شمال شرقي صعدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات شنت مسنودة بالتحالف العربي هجوما نوعيا على مواقع وتجمعات للحوثيين في جبال غرابة والجربة بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)، بعد التصدي لهجوم في ذات المناطق".

وأكد "مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين خلال الهجوم".

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

SputnikNews

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