المركزي المكسيكي: سياسات إدارة الرئيس أملو تخلق عدم اليقين

مباشر: يرى البنك المركزي في المكسيك أن إدارة رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تخلق عدم اليقين وتعيق المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.

وأوضح غالبية أعضاء السياسة النقدية في محضر اجتماعهم الأخير والصادر اليوم الخميس، أن استمرار وجود بيئة من عدم اليقين أثرت على الاستثمار الخاص.

وقالوا إن هذه البيئة ناجمة عن قرارات السياسة العامة التي اتخذتها الإدارة الجديدة، كما عبروا عن مخاوفهم حيال انعدام الأمن والفساد.

وسلط عضو آخر بالبنك الضوء على الخفض الأكبر في الإيرادات العامة في حين أشار آخر إلى خطر الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية بشكل مبالغ.

وكان المركزي المكسيكي خفض معدل الفائدة في اجتماعه المنعقد يوم 15 أغسطس/آب الماضي، وهو ما أعقبه تعليق من الرئيس المعروف باسم أوملو بأن تعليقات البنك بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد كان مبالغاً فيها.

وكان البنك المركزي المكسيكي قد خفض تقديرات النمو الاقتصادي خلال العام الحالي للمرة الثانية في العام الحالي.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكية عند مستوى 20.144 بيزو.