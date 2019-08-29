خالد بن سلمان يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

الرياض - مباشر: عقد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الأمير خالد بن سلمان استعرض خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة.

وتناول الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين وفرص تطويره خصوصاً في الجوانب العسكرية وتعزيز القدرات الدفاعية وتعميق الشراكة الثنائية وفق رؤية المملكة 2030.

ووصل نائب وزير الدفاع السعودي إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، في 27 أغسطس /آب الجاري.

وشدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، على الوقوف جنباً إلى جنب للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية، وفي محاربة التطرف والإرهاب وأهمية حماية حرية الملاحة في المياه الدولية ودور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لاستعادة الأمن والاستقرار لها.

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