محدث..سهم آبل يرتفع 1.7% مع تحديد موعد إعلان أحدث إصداراتها

مباشر: ارتفع سهم آبل بنحو 1.7 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بالتزامن مع تحديد موعد الإفصاح عن أحدث إصدارات آيفون.

وأعلنت الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف الآيفون اليوم أن حدث إطلاق أحدث إصدارتها سيتم يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل في مسرح "ستيف جوبز" بمقر الشركة بولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تكون إصدارات الآيفون القطع الأساسية في الحدث مثل آيفون إكس إس برو وآيفون إكس إس ماكس برو مع تحديث لهاتف آيفون إكس أر كما سيتم الكشف عن ساعات آبل.

وفي العادة تطرح آبل إصدارتها الجديدة من هواتف الآيفون في غضون أسبوعين من حدث الإطلاق.

على جانب آخر، تقوم شركة آبل بتوريد قطع الغيار إلى منافذ تصليح مستقلة من أجل إصلاح أجهزة الآيفون، وهو تغيير يحدث للمرة الأولى بعد سنوات من ممارسة الضغوط في بعض الولايات الأمريكية لإجبارها على تلك الخطوة.

وعند نهاية جلسة اليوم، ارتفع سهم الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف الآيفون بنسبة 1.6 بالمائة ليصل إلى 209.01 دولار.