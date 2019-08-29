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محدث.. مكاسب قوية للأسهم الأمريكية بالختام مع إشارات التهدئة التجارية

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محدث.. مكاسب قوية للأسهم الأمريكية بالختام مع إشارات التهدئة التجارية محدث.. مكاسب قوية للأسهم الأمريكية بالختام مع إشارات التهدئة التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، ليقفز "داو جونز" الصناعي حوالي 325 نقطة مع إشارات بشأن تهدئة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي المكاسب في "وول ستريت" بعدما قالت الصين إنها ترغب في حل نزاعها التجاري المطول مع الولايات المتحدة من خلال موقف هادئ مع التلميح بعدم اتخاذ إجراءات انتقامية ضد جولة التعريفات الأمريكية الأخيرة.

وطالب الجانب الصيني الولايات المتحدة توفير ظروف مواتية من أجل عقد الجولة المقبلة للمحادثات التجارية والمقررة في الشهر المقبل، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد بأنه سيُجرى محادثات بين الجانبين اليوم.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، قامت الولايات المتحدة بمراجعة تقديرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني بالخفض، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية وفقاً للتوقعات.

ومع قوة الصادرات الأمريكية، فإن عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة تراجع بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة أو ما يعادل 326 نقطة ليغلق عند مستوى 26362.2 نقطة.

كما زاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً بنحو 1.3 بالمائة مسجلاً 2924.6 نقطة.

في حين أن مؤشر "ناسداك" والذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي، فشهد ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 7973.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى 1.1057 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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