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لبنان يتواصل مع "أطراف مؤثرة" لتفادي التصعيد من إسرائيل

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لبنان يتواصل مع "أطراف مؤثرة" لتفادي التصعيد من إسرائيل لبنان يتواصل مع "أطراف مؤثرة" لتفادي التصعيد من إسرائيل

جي بي سي نيوز :- أكد وزير الإعلام اللبناني، جمال الجراح، وجود اتصالات "لردع" إسرائيل، مشيراً إلى أن اللبنانية ستقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن آخر الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وبعد جلسة للحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، قال الجراح: "العدوان الإسرائيلي مدان ومرفوض واتصالات تجري لردع العدو والحكومة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن".

وأوضح أن الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري) تواصلوا مع "الأطراف المؤثرة إقليمياً ودولياً بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية".

في سياق متصل، أكد الجراح أن مجلس الدفاع الوطني سينعقد اليوم لبحث هذه المستجدات.

بدوره، رفض رئيس الحكومة سعد الحريري خرق سيادة لبنان من قبل إسرائيل، وبدأ في حشد الدعم الدولي لبلاده، بلقاء مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ثم اتصال مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغه خلاله باعتماد لبنان على الدور الروسي لتفادي المزيد من التصعيد، وأيضاً أمل لبنان من بتوجيه رسائل لإسرائيل تلزمها بالتوقف عن خرق سيادة البلاد.

ويتواصل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله وإيران، بعد الهجوم الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين على مناطق بالضاحية الجنوبية في لبنان، حيث أبدى جميع الأطراف استعداداً للتصعيد.

ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهديدات صريحة إلى حزب الله وإيران، بعد توعد الجانبين بالتصعيد رداً على الهجوم الإسرائيلي على معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية.

وقال نتنياهو: "أقترح على حسن نصر الله أن يهدأ.. هو يعلم جيداً أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها، أود أن أقول له وللدولة اللبنانية، التي تحتضن المنظمة التي تسعى لتدميرنا، وأقول لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.. كن حذراً في كلامك.. وأكثر حذراً في أفعالك",وفق العربية .

وقد كثّفت إسرائيل من طلعاتها الجوية فوق المناطق اللبنانية، تزامناً مع التصعيد الكلامي من قبل إيران، حيث قال مستشار بالبرلمان الإيراني إن "رد حزب الله على اعتداء إسرائيل سيكون قاصماً"، بينما أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أن "هذه الهجمات ستكون آخر تخبطات إسرائيل".

جي بي سي نيوز

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