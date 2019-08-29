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فيسبوك تطلق أدوات جديدة للشركات ضمن مسنجر

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فيسبوك تطلق أدوات جديدة للشركات ضمن مسنجر فيسبوك تطلق أدوات جديدة للشركات ضمن مسنجر

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن إطلاق حزمة جديدة من الأدوات لأكثر من 40 مليون نشاط تجاري على تطبيق التراسل الفوري التابع لها (مسنجر) Messenger، بما في ذلك: حجز المواعيد، والتسويق عبر الإنترنت، إلى جانب الأدوات الأخرى التي أُعلن عنها في وقت سابق من العام الحالي خلال مؤتمر المطورين (إف8) F8.

وقالت الشركة – التي تملك أكبر للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.4 مليار مستخدم نشيط شهريًا: إن التغييرات الجديدة تشمل أيضًا الإلغاء التدريجي لتبويب (استكشف) Discover في مسنجر، وهي ميزة أصبح مكانًا لكل من الألعاب، والشركات، بعد إعادة التصميم التي أُعلن عنها الخريف الماضي.

فيسبوك تطلق أدوات جديدة للشركات ضمن مسنجر

واليوم ذكرت فيسبوك في منشور على مدونتها أن تبويب (استكشف) سوف يُسحب من تطبيق مسنجر على مدار الأشهر القادمة. وبدلًا من ذلك، سوف تستثمر الشركة في مزايا تسمح لمستخدمي فيسبوك بالتفاعل مع الأنشطة التجارية عن طريق مسنجر، بما في ذلك روابط m.me، وإضافات الويب، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بأدوات العمل الجديدة، سوف يُطلق منتج التسويق عبر الإنترنت الجديد كقالب مسنجر ضمن (مدير إعلانات فيسبوك) خلال الأسبوع الحالي. ويتيح القالب للشركات إنشاء تجارب تلقائية للمساعدة في تأهيل العملاء المتوقعين في مسنجر، ثم متابعة المحادثات في التطبيق، أو الاندماج مع أدوات (إدارة علاقات العملاء) CRM الحالية لتتبع العملاء المحتملين. مع الإشارة إلى أن هذه الميزة كانت متاحة تجريبيًا منذ مؤتمر F8، ولكنها الآن ستكون متاحة للجمهور.

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أما ميزة حجز المواعيد – التي أُعلن عنها أيضًا في مؤتمر F8 – فهي لا تزال تجريبية مع مجموعة مختارة من المطورين والأنشطة التجارية. وتسمح هذه الميزة للشركات بالقبول طلبات حجز المواعيد وإتمامها لحظيًا عن طريق مسنجر. وسوف تُطلق هذه الميزة لكل المطورين في جميع أنحاء العالم في وقت لاحق من العام الحالي.

وذكرت فيسبوك أيضًا تحديثًا جديدًا ينطوي على خطة لإطلاق ميزة محسنة للإبلاغ عن المناسبات ضمن مسنجر، وذلك في وقت لاحق من العام الحالي، وتسمح هذه الميزة للشركات بالإبلاغ وتتبع محادثات مسنجر.

فيسبوك تطلق أدوات جديدة للشركات ضمن مسنجر

البوابة العربية للأخبار التقنية

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