آبل تعلن للمرة الأولى بيع قطع غيار آيفون إلى محلات الصيانة غير الرسمية

قالت شركة آبل اليوم الخميس: إنها ستبدأ في بيع قطع الغيار، والأدوات، وأدلة الإصلاح لمحلات الإصلاح والصيانة المستقلة لإصلاح أجهزة آيفون المكسورة، وهو تغير كبير بعد سنوات من الضغط في محاولة لتغيير القوانين في بعض الولايات الأمريكية، مما أجبرتها على هذه الخطوة.

وقالت صانعة هواتف آيفون الأمريكية في منشور على مدونتها: إن البرنامج سوف يُطلق في الولايات المتحدة قبل تعميمه على بلدان أخرى، ويهدف إلى المساعدة في تخفيف الطلب الشديد على آبل وشركائها المعتمدين لإصلاح ملايين الشاشات المكسورة، ومنافذ الشحن المحترقة.

وتعني هذه الخطوة أن محلات الإصلاح والصيانة المستقلة سوف تحصل على قطع غيار رسمية لعمليات الإصلاح التي تجري خارج الضمان، وذلك بالسعر نفسه الذي يوفره مقدمو الخدمات المعتمدين، مثل متجر (بست باي) Best Buy.

ويرى محللون أن هذه الخطوة يمكن أن تخلق المزيد من الفرص لشركة آبل لبيع الخدمات، أو الملحقات إن كانت تشجع أصحاب هواتف آيفون على الاستغناء عن الأجهزة المستعملة للأهل والأصدقاء.

وتراجعت مبيعات أجهزة آيفون من آبل خلال الربعين الماليين الماضيين، ولكن مبيعات الملحقات، مثل سماعات (أير بودز) AirPods اللاسلكية، وساعة (آبل ووتش)، إلى جانب الخدمات المدفوعة مثل: (آبل ميوزيك)، ساعدت في تعويض بعض الانخفاضات في الإيرادات.

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ولطالما اشتكت محلات الإصلاح والصيانة المستقلة من أن الأسعار التي تطلبها آبل لتصبح مزودات خدمة معتمدة باهظة جدًا، الأمر الذي اضطر كثيرًا منها للخروج من سوق الإصلاح.

وسبق لعملاقة التقنية الأمريكية أن مارست ضغوطًا على قوانين “الحق في الإصلاح” الرامية إلى تزويد الشركات المستقلة في العديد من الولايات الأمريكية بمستلزمات إصلاح الهواتف، بما في ذلك: نيويورك، وكاليفورنيا، وحجتها في ذلك الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة، ولكنها سمحت في وقت سابق من العام الحالي لجميع متاجر (بست باي) في الولايات المتحدة بتقديم أعمال الصيانة ضمن الضمان.

ومع ذلك، فإن محلات الإصلاح والصيانة المستقلة غير الرسمية كانت تستخدم في الغالب قطاع غير مستعملة سابقًا وتوفرها أطراف ثالثة، والتي كانت في كثير من الأحيان غير موثوق بها.

وقالت شركة آبل: إنها اختبرت برنامج الإصلاح الجديد لمدة عام مع 20 شركة في أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا. وسيتيح البرنامج للمتاجر المستقلة تحديد أسعارها الخاصة للإصلاح وكذلك تقديم قطع غيار مستعملة بسعر أرخص. ولكن سيُطلب منهم إعادة أي أجزاء مكسورة تم تجميعها؛ إلى الشركة للتجديد أو إعادة التدوير.

وذكرت الشركة أنه يمكن لجميع محلات الإصلاح والصيانة الانضمام إلى البرنامج مجانًا، ولكن سيُطلب منهم توظيف فني معتمد من آبل، كان قد تلقى دورة تدريبية مجانية مدتها 40 ساعة، واجتاز اختبارًا مقدمًا من الشركة.