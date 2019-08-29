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عضو بالمركزي الأوروبي:نعيش عدم توازن اقتصادي مع 74عاماً دون حرب

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عضو بالمركزي الأوروبي:نعيش عدم توازن اقتصادي مع 74عاماً دون حرب عضو بالمركزي الأوروبي:نعيش عدم توازن اقتصادي مع 74عاماً دون حرب

مباشر: حذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي "إوالد نوفوتني" من أن تعاقب ثلاثة أجيال دون حرب في أوروبا الغربية تسبب في خلل خطير محتمل في الاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي في النمسا في مقابلة مع صحيفة "وينر تسايتونج" النمساوية، اليوم الخميس، إن فترة 74 عاماً من السلام أدت حتماً إلى تراكم الثروة من جهة والديون من جهة أخرى.

وتابع: في الماضي كانت الحروب ومعدلات التضخم المرتفعة تعالج مثل هذه المشكلة بفعالية، لكن كيف يمكن حلها دون توافر هذين العاملين.

ومن المقرر أن يتنحى نوفوتني، البالغ من العمر 75 عاماً عن منصبه في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بحلول نهاية هذا الشهر.

ولا يزال محافظو البنوك المركزية حول العالم يناقشون سبب إخافق الكثير من التحفيز في إثارة مزيد من معدلات التضخم.

مباشر (اقتصاد)

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