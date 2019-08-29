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محدث..النفط يرتفع 1.7% عند التسوية مع تراجع حدة المخاوف الاقتصادية

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محدث..النفط يرتفع 1.7% عند التسوية مع تراجع حدة المخاوف الاقتصادية محدث..النفط يرتفع 1.7% عند التسوية مع تراجع حدة المخاوف الاقتصادية

مباشر: تحولت  النفط للصعود بنحو 1.7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تقلص مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي على خلفية عودة التفاؤل التجاري وبالتزامن مع تراجع حاد بالمخزونات الأمريكية.

واستفادت أسواق الذهب الأسود من عودة التفاؤل التجاري مجدداً وسط محادثات تجارية بين أكبر اقتصادين تلوح في الأفق، وهو ما يعني تقلص المخاوف حيال الاقتصاد وبالتبعية الأثر المحتمل على الطلب على الخام.

ومن جهة أخرى، كان التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهر أمس ارتفاع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس/آب عند مستوى 12.500 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المخزونات الأمريكية من النفط في الأسبوع الماضي بمقدار 10 ملايين برميل إلى 427.8 مليون برميل، وهو أقل قليلاً من التقديرات الأولية والتي كانت تتجاوز 11 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وخفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط في العامين الجاري والمقبل، بسبب تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 56.71 دولار للبرميل، بعد أن كان يقع في النطاق الأحمر في وقت مبكر من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:39 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 61.09 دولار للبرميل، بعد أن كان دون مستوى 61 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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