"وول ستريت": طرح أرامكو محلياً بـ2019..ودولياً خلال 2020-2021

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن شركة النفط السعودية أرامكو تخطط لتقسيم طرح أسهمها- والذي يعد الأكبر عالميا- على مرحلتين.

وقالت صحيفة "وول ستريت" في تقرير نشر، اليوم الخميس، إنه وفقاً لمطلعين على خطط عملاق النفط السعودي، سيتم خلال المرحلة الأولى طرح جزء من أسهمها في البورصة السعودية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتابع التقرير، أن المرحلة الثانية ستكون من خلال طرح دولي في عام 2020 أو 2021.

وأوضحت مصادر، أن أرامكو تميل لطرح اكتتابها العام في طوكيو خلال المرحلة الثانية من خطتها المقترحة.

وأرجعت المصادر ذلك، إلى حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة والصين، والتي تقلل من جاذبية أسواق المال في لندن وهونج كونج.

وفي المملكة المتحدة، وافقت الملكة إليزابيث الثانية، الأربعاء الماضي، على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تعليق أعمال البرلمان لنحو شهر تقريباً، لتمرير خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويشار، إلى أن ذلك أدى لتقلبات داخل الأسواق المالية في بريطانيا، وسط ضيق الفترة المتاحة أمام البرلمان لتمرير صفقة تنظم عملية الخروج.

وعلى صعيد الصين، فتشهد الساحة تصاعد التوترات التجارية بين الدولة الأسيوية والولايات المتحدة، ما يؤثر على الأسواق العالمية، وسط تبادل زيادة التعريفات الجمركية المطبقة على الصادرات في كلا الدولتين.

وأكد الصين، أنها ستناقش مع الولايات المتحدة الجولة المقبلة للمحادثات التجارية المقررة في سبتمبر/آيلول، مشيرة إلى أن أي تقدم يمكن إحرازه سيعتمد على قدرة واشنطن على توفير ظروف مواتية.

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