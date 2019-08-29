محافظ المركزي التركي: استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن توقعات التضخم

من: سالي إسماعيل

مباشر: يرى محافظ البنك المركزي في تركيا مراد أويصال أن تعافي النشاط الاقتصادي لا يزال مستمراً وكذلك توقعات التضخم، مع التأكيد على الحفاظ على موقف السياسية النقدية الحذر.

وقال أويصال في عرض تقديمي أمام جميعة المصارف التركية نشرها البنك المركزي، اليوم الخميس، إن تعافي النشاط الاقتصادي استمر بوتيرة معتدلة خلال الربع الثاني مع الإشارة إلى أن صافي الصادرات أصبح محركاً للنمو الاقتصادي.

وتابع: أن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمراً خلال الربع الثالث كما أن التحسن في توقعات التضخم مستمرة.

وأضاف أويصال أن تطورات الطلب المحلي والتشديد النقدي ساهمت في دعم عملية تراجع معدل التضخم.

وكان البنك المركزي في تركيا قام بخفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد في اجتماعه الأخير بمقدار 425 نقطة أساس دفعة واحدة في أكبر عملية خفض بين البنوك المركزية الأخرى.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن التضخم سوف يقترب تدريجياً من المستهدف في ظل موقف صارم حيال السياسة النقدية يركز على تراجع معدل التضخم.

وذكر أويصال أنه سيتم تحديد مدى تشديد السياسة النقدية من خلال النظر في مؤشرات الاتجاه الأساسي للتضخم لضمان استمرار عملية تباطؤ التضخم.

وأكد مجدداً على أن البنك سوف يستمر في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق أهداف استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

وبحلول الساعة 6:17 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.4 بالمائة ليصعد الدولار إلى 5.8374 ليرة.