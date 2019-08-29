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المشاركة الأكبر في تاريخه... 1700 شركة عربية وأجنبية بمعرض دمشق الدولي

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وأضاف الفاكياني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أنه:

وفود من الإمارات وسلطنة عمان في معرض دمشق مع رئيس الوزراء السوري المهندس عماد خميس

© Sputnik . Mohammed Al Najem

خلال أيام المعرض "سيكون هناك بوابة للإعلاميين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والعارضين وعدد أكبر من بوابات الدخول فضلاً عن وجود مرآب يتسع لـ/10/ آلاف سيارة وزيادة في لوحات الدلالة الإلكترونية والرقمية والعادية وترقيم لجميع الأجنحة والمساحات المحجوزة وإضاءة لكامل مدينة المعارض" مشيراً إلى أن زيارة المعرض تبدأ من الساعة الخامسة مساء وتنتهي في الساعة الحادية عشرة ليلاً.

وتعليقاً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد بفرض عقوبات على الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي قال الفاكياني: "واضح للعيان أن هناك زيادة كبيرة في عدد الشركات المشاركة في الدورة الحالية من معرض دمشق الدولي بزيادة بلغت /500/ شركة عربية وأجنبية عن دورة العام الماضي 2018 وهذا يشكل دليلاً على أن المعرض سيكون متميزاً برغم كل التهديدات والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية".

وحول المشاركة الروسية في دورة هذا العام من المعرض قال مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية: "دائماً كانت المشاركات الروسية متميزة في دورات معرض دمشق الدولي الماضية" مضيفاً أن  "المساحات المحجوزة للشركات الروسية بلغت هذا العالم /500/ متر مربع تضم العديد من الشركات الروسية المتخصصة في مجال الصناعة والمواد الغذائية وإعادة البناء والإعمار".

معرض دمشق الدولي الدورة 61

© Sputnik . Mohammed Al Najem

معرض دمشق الدولي الدورة 61

وتابع: "سيكون هناك لقاءات وندوات واجتماعات بين رجال الأعمال السوريين ورجال الأعمال العرب والأجانب ومن ضمنهم رجال الأعمال الروس".

وافتتحت مساء أمس الدورة الحادية والستين من معرض دمشق الدولي برعاية الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة المعارض والأسواق الدولية على مطار الدولي.

معرض دمشق الدولي الدورة 61

© Sputnik . Mohammed Al Najem

معرض دمشق الدولي الدورة 61

وحضر الافتتاح كبار المسؤولين السوريين ورؤساء وممثلي الوفود العربية والأجنبية ورجال الأعمال السوريين وأعضاء السلك الدبلوماسي العرب والأجانب العاملين في دمشق وحشد كبير من المدعوين والإعلاميين.

معرض دمشق الدولي الدورة 61

© Sputnik . Mohammed al Najem

معرض دمشق الدولي الدورة 61

 

وجاءت دورة هذا العام تحت شعار "من دمشق إلى العالم" وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي قصير عن تاريخ معرض دمشق الدولي منذ انطلاقته ولوحات مسرحية راقصة قدمتها فرقة آرام للمسرح الراقص وفرقة أوركسترا أورفلوس وايستم الإيرانية وكورال جرحى الجيش إلى جانب عدد من الأغنيات التي قدمتها فرق وفنانون من جمهورية الاتحادية.

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