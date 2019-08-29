محدث.. الدولار يرفع مكاسبه عالمياً بعد بيانات اقتصادية أمريكية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي من مكاسبه أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إضافة للتفاؤل التجاري.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من قوة إنفاق المستهلكين.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في يوليو/تموز الماضي، بينما زاد عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع الماضي.

في حين أن مبيعات المنازل الأمريكية قيد الانتظار شهدت تراجعاً مفاجئاً في شهر يوليو/تموز وسط عدم اليقين الاقتصادي.

وعلى صعيد التطورات التجارية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن واشنطن وبكين سوف يُجريان محادثات تجارية اليوم كما أن الصين أبدت رغبتها في حل المأزق التجاري مع الولايات المتحدة.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمس بأن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في سوق العملة من أجل إضعاف الدولار في الوقت الحالي، قائلاً: "الأوضاع قد تتغير في المستقبل ولكن الآن لا نفكر في التدخل".

وبحلول الساعة 5:54 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مُسجلاً 1.1053 دولار، كما زاد مقابل الين بأكثر من 0.4 بالمائة ليصل إلى 106.58 ين.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها البريطانية بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2194 دولار، وازدت مقارنة بالفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة لتسجل 0.9868 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة عند 98.481.