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محدث..خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً عند التسوية مع التفاؤل التجاري

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محدث..خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً عند التسوية مع التفاؤل التجاري محدث..خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً عند التسوية مع التفاؤل التجاري

مباشر: تحولت الذهب إلى خسائر قوية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع التفارل التجاري وعقب إعلان بيانات اقتصادية، ليفقد المعدن أكثر من 12 دولاراً.

وتأتي الخسائر في أسواق الملاذ الآمن بالتزامن مع المكاسب التي حصدتها أسواق الأسهم العالمية، حيث أنهت البورصات الأوروبية جلسة اليوم داخل النطاق الأخضر بارتفاع يتجاوز 1 بالمائة كما ربح "داو جونز" الصناعي حوالي 300 نقطة في مستهل التعاملات.

وفي الوقت نفسه، تعرض المعدن الأصفر إلى ضغوط مع قوة العملة الأمريكية في أعقاب إشارات بشأن تهدئة تجارية وسط احتمالات بدء محادثات جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم في الشهر المقبل ووسط تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأن هناك محادثات ستُجرى بين الجانبين.

وصرحت اليوم رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، بأنها تؤمن بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال لديه زخم قوي ولكن عدم اليقين والتباطؤ الاقتصادي العالمي لديهما تأثير.

وفي سياق منفصل أظهرت أمس أداة "سي.إم.إيه" التي تتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي أن الأسواق ترى احتمالية بنسبة 99.6 بالمائة لخفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل ليتراوح بين 1.75 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وبحسب بيانات اقتصادية، فتم تعديل قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني بالخفض، لكن إنفاق المستهلكين سجل أكبر وتيرة نمو في 4 سنوات.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يوازي 12.20 دولار لينهي التعاملات عند مستوى 1536.90 دولار للأوقية، بعد أن كان يشهد مكاسب في وقت مبكر من التعاملات.

وبحلول الساعة 5:44 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1527.44 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 98.481.

مباشر (اقتصاد)

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