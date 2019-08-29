عملة المجر تتراجع لمستوى قياسي متدني أمام اليورو

مباشر: تراجعت العملة المحلية للمجر إلى مستوى قياسي متدني مقابل اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل الاتجاه الهبوطي.

وتأتي الخسائر القوية في قيمة الفورنت المجري وسط التوترات التجارية العالمية ومخاوف البريكست الصعب إضافة إلى النمو الاقتصادي المتباطئ في جميع أنحاء أوروبا.

وجاء الهبوط في قيمة العملة المجرية بعد يومين من قيام البنك المركزي في البلاد بتثبيت معدلات الفائدة، في إشارة على أن صناع السياسية لا يزالون يتبعون نهجاً متشدداً في وقت يشهد تخفيف السياسة النقدية بين البنوك المركزية الكبرى.

ويُبقي البنك الوطني المجري معدل الفائدة عند مستوى 0.9 بالمائة منذ مايو/آيار 2016 عندما خفض الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس فقط.

وتعرضت العملة إلى ضغوط بفعل عدم احتمالية قيام البنك المركزي في المجر بزيادة معدلات الفائدة في البلاد.

ومن جهة أخرى، فإن اقتصاد المجر سجل نمواً بوتيرة أسرع من اعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 بالمائة وفقاً للتقديرات الأولية.

وبحلول الساعة 5:21 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة المجرية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.3 بالمائة ليسجل اليورو 331.31 فورنت مجري.

وكانت العملة المحلية للمجر سجلت 331.85 فورنت لكل يورو في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

وخلال نفس الفترة انخفض الفورنت المجري بنحو 0.6 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لتصعد الورقة الخضراء إلى 299.800 فورنت.

وفي وقت سابق من التعاملات، وصلت الفورنت المجري إلى 300.06 فورنت لكل دولار وهو مستوى متدني كذلك.

وكان الفورنت المجري سجل خسائر بنحو 2.86 بالمائة و6.44 بالمائة خلال العام الحالي حتى الآن مقابل اليورو والدولار الأمريكي على الترتيب.