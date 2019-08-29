الحريري يطالب روسيا بالتدخل لمنع إسرائيل من خرق أجواء لبنان

جي بي سي نيوز :- طالب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، روسيا بالتدخل لوقف إسرائيل عن خرق السيادة اللبنانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الحريري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروفو، أبلغه خلاله أن "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير، واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية".

وأوضح الحريري أن "لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية".

وأكد على أن "اعتداء إسرائيل على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه".

ويشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة منذ الأحد الماضي، مع سقوط طائرتين "مسيرتين" إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية فجر الأحد، وانفجار إحداهما.

أما فجر الاثنين، فدوت 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) في منطقة قوسايا بقضاء زحلة في سلسلة جبال لبنان الشرقية,وفق عربي 21.

يذكر أن القرار 1701 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ويقضي بوقف الأعمال القتالية، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان إبان حرب تموز/ يوليو عام 2006.