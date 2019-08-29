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22 الف لاجئ سوري عادوا من الاردن في 2019

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22 الف لاجئ سوري عادوا من الاردن في 2019 22 الف لاجئ سوري عادوا من الاردن في 2019

جي بي سي نيوز:- قالت المفوضية الاممية لشؤون اللاجيئن انه ولغاية منتصف آب الحالي، عاد ما يقرب من 28000 لاجئ سوري إلى ديارهم منذ فتح الحدود في تشرين الاول 2018.
واضافت المفوضية انه «ومن هؤلاء، عاد أكثر من 22،000 لاجئ سوري في عام 2019.»

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أن عودة اللاجئين إلى سوريا اختيارية إلا انها تواصل تقديم المشورة للاجئين الذين يفكرون في العودة. وتابعت المفوضية «لقد استضاف الأردن والشعب الأردني اللاجئين السوريين بسخاء طوال الأزمة السورية.

وقالت انه و»على الرغم من أن بعض اللاجئين السوريين بدأوا في العودة، إلا أنه من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في دعم الأردن لتلبية الاحتياجات السائدة للاجئين الذين ما زالوا فيه».

 

جي بي سي نيوز

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