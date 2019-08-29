تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا لأدنى مستوى منذ 2004

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 16 عاماً خلال الشهر الماضي، مع وصول فائض الميزان الأساسي لأعلى مستوى منذ التسعينيات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري الأجنبي في تركيا بلغ 3.19 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، وهو أقل بنحو 46.9 بالمائة عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويرجع الهبوط الكبير في عجز الميزان التجاري إلى انخفاض فواتير الطاقة على خلفية تراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى الهبوط في أسعار الواردات الأساسية.

أما عجز الميزان التجاري خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يوليو/تموز الماضي بلغ 26.4 مليار دولار وهي أفضل قراءة منذ أوائل عام 2004.

في حين أن فائض الميزان التجاري الأساسي والذي يستثني الذهب والطاقة، فيقف حالياً عن أعلى مستوى منذ التسعينيات.

وبحسب البيانات، فإن الصادرات في تركيا ارتفعت بنسبة 7.9 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي في حين شهدت الواردات هبوطاً بنحو 8.5 بالمائة بالفترة نفسها.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.8421 ليرة.