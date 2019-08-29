المركزي المكسيكي يخفض مجددا تقديرات النمو الاقتصادي

مباشر: خفض البنك المركزي في المكسيك توقعات النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي للمرة الثانية في العام الحالي، وسط استقرار قيمة العملة المحلية.

وكشف المركزي المكسيكي في تقرير التضخم للربع الثاني والصادر اليوم الخميس، أنه خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2019 ليتراوح بين 0.2 بالمائة إلى 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات تقرير الربع الأول والتي كانت تتراوح بين 0.8 بالمائة إلى 1.8 بالمائة.

وكان البنك المركزي في المكسيك قام بخفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) في وقت سابق من هذا الشهر ليصبح 8 بالمائة من أجل مساعدة الاقتصاد، وهو أول خفض في نحو خمس سنوات.

وبحسب أحدث مسح أجراه بنك "سيتيبانامكس"، فإن متوسط توقعات السوق يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك سوف ينمو بنسبة 0.6 بالمائة هذا العام.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة المكسيكية موازنتها عن عام 2020 يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

وبالنسبة لتوقعات عام 2020، فإن اقتصاد المكسيك من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 25 بالمائة وهي تقديرات أقل من السابق والبالغة 1.7 إلى 2.7 بالمائة.

وبالنسبة لتوقعات معدل التخضم، فخفضها البنك إلى 3.2 بالمائة بحلول نهاية عام 2019 بدلاً من 3.7 بالمائة في السابق كما قلص توقعات التضخم بحلول نهاية العام المقبل إلى 3 بالمائة.

وطبقاً للتقرير، فإن مخاطر النمو على الاقتصاد المحلي تتضمن النزاعات التجارية العالمية المستمرة وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يفوق التوقعات إضافة لتأجيل التصديق على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبحلول الساعة 4:28 مساءً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة المحلية للمكسيك مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 20.1209 بيزو لكل دولار.

وتبلغ خسائر البيزو المكسيكي أمام الدولار الأمريكي حوالي 2.81 بالمائة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.