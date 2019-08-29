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قطر: جاهزون لمواجهة أي مخاطر بجيش متمكن بسط أجنحته شرقا وغربا

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قال وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، خلال محاضرة ألقاها أمس الأربعاء ونقلها موقع "الخليج أون لاين": "نسعى لبناء جيش متمكن، ونحاول تطوير التصنيع العسكري بالاعتماد على الكفاءات الوطنية".

© Sputnik .

وأكد العطية في محاضرة على هامش فعالية مؤتمر "نجاح قطري" المنعقد حاليا في العاصمة الدوحة، أن بلاده تخطت الحصار، وبسطت علاقاتها وانتشرت مع دول العالم "شرقا وغربا".

وتابع وزير دفاع قطر "الدوحة تخطت مرحلة الحصار إلى بناء البلد والاهتمام بالكوادر الوطنية، فضلا عن التوسع في العلاقات الخارجية؛ حيث بسطت قطر أجنحتها شرقا وغربا في علاقاتها مع دول العالم".

وأضاف وزير الدفاع القطري أن بلاده "تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات".   

ولفت النظر إلى أن قطر تواصل العمل على تطوير مجال التصنيع العسكري، بناء على التحديات التي تمر بها المنطقة، وذلك استعداداً لمواجهة أية مخاطر".

وحول أولويات وزارته أوضح العطية أن "وزارة الدفاع تستقطب الشباب القطري في الجيش، حيث تولي أهمية كبرى للعنصر البشري لبناء جيش متمكن من حماية مقدرات الدولة واقتصادها وأرضها وبحرها وجوها وأمنها".

وكشف العطية عن قرب تخريج أول سيدة قطرية كطيارة (قائدة طائرة) حربية قريبا، مشيرا إلى أن "المرأة القطرية تلعب دورا كبيرا في خدمة القوات المسلحة في مجالات عدة داخل المجتمع".

من جانب آخر، قال وزير الدفاع القطري إن بلاده "منفتحة على الحوار غير المشروط مع دول الحصار متى أرادت الأخيرة".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

SputnikNews

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